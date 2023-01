Nietoperz pogryzł dzieci. Dziewczynka i chłopczyk nie żyją

Dziewczynka została od razu zdiagnozowana przez lekarzy, jednak kiedy trafiła do szpitala, było już za późno. "Została przyjęta do szpitala 21 grudnia 2022 r. z problemami zdrowotnymi po ukąszeniu przez nietoperza i została zdiagnozowana przez ekspertów, którzy stan jej zdrowia ocenili jako poważny. Podczas jej pobytu w centrum medycznym grupa interdyscyplinarnych specjalistów uważnie obserwowała jej stan zdrowia, jednak spustoszenie w organizmie było nieodwracalne. Choroba doprowadziła do jej tragicznej śmierci" - cytuje portal oświadczenie lekarzy ze szpitala w mieście Oaxaca.