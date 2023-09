"Niespotykane poruszenie wokół Kremla". Kadyrow nie żyje?

"Do głównego kremlowskiego szpitala wjeżdżają jedno po drugim drogie samochody albo z czeczeńskimi tablicami rejestracyjnymi, albo z tablicami rejestracyjnymi innych regionów, ale z mieszkańcami Czeczenii. Co więcej, strażnicy Centralnego Szpitala Klinicznego przepuścili ich bez kontroli" - czytamy we wpisie VChK-OGPU.