Niesamowite odkrycie w Twierdzy Srebrna Góra. Eksperci mówią o skarbie

Odnaleziona biała broń pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku. Jest to szabla długości około 69 cm, natomiast jej rękojeść mierzy 13 cm i posiada 28 żeberek. Na broni nie ma odbitej puncy. Zabytek trafił do renowacji i ekspertyzy. Jedna z pierwszych hipotez co do rodzaju szabli została wysnuta przez prof. Podrucznego, według którego może to być miecz francuskiej piechoty.