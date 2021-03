Niepołomice. Napad na jubilera. Skradziono biżuterię wartą 350 tys. zł

Mężczyźni napadli na jubilera w Niepołomicach 9 grudnia 2020 roku. Około godziny 9:15 do salonu jubilerskiego wszedł pierwszy z nich z zamiarem zakupu zegarka. Zwabił sprzedawczynię do drugiego pomieszczenia, gdzie ją obezwładnił, grożąc nożem. Po chwili do lokalu wszedł drugi mężczyzna, mając już swobodny dostęp do biżuterii. Mężczyźni zrabowali łącznie 7 palet z zawartością złotych łańcuszków o wartości około 350 tys. złotych, po czym wybiegli z budynku, odjeżdżając pojazdem marki Volvo.