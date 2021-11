Nieoficjalnie: Kaczyński zostanie w rządzie na dłużej. Znamy powód

O swoim odejściu szerzej mówił w połowie października w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". - Od początku mówiłem, że przychodzę, by wykonać kilka zadań związanych z koniecznym wzmocnieniem państwa. Wszystkie te tezy, że mam nadzorować premiera, były nieprawdziwe, przecież nawet nie jestem pierwszym wicepremierem - tę funkcję pełni Piotr Gliński i to on prowadzi posiedzenia Rady Ministrów w zastępstwie Mateusza Morawieckiego - powiedział Kaczyński.