Są wyniki sekcji zwłok dziewczynki pogryzionej przez psa

Do sytuacji doszło we wtorek, w jednym z mieszkań w Zgorzelcu. Tam, siedmiotygodniowe niemowlę zostało zaatakowane przez psa rasy bulterier. W wyniku ataku, dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Mimo starań personelu medycznego, niemowlę zmarło po niecałych dwóch godzinach.