Niemka o polskich neonazistach: Jak oni mogą być dumni z Hitlera?

Szokujący reportaż o polskich neonazistach wywołał ostrą reakcję najważniejszych osób w państwie, gorącą dyskusję w mediach i śledztwo. Zapytaliśmy studentkę z Niemiec, jak ocenia polskich zwolenników Adolfa Hitlera. - Wygląda na to, że nienawidzą swojej kultury - mówi Verena.

Piotr Barejka, Wirtualna Polska: Dziennikarze ujawnili ostatnio, jak działają polscy neonaziści. Pokazali szokujące obrazy, na których widać, jak świętują urodziny Adolfa Hitlera. Pojawiły się one już w niemieckich mediach?

Verena Wagner: Jeszcze nie, ale to najbardziej absurdalna rzecz, o jakiej w życiu słyszałam. Polski neonazista - to nawet brzmi jak oksymoron. Słyszałam o niemieckich neonazistach, którzy świętują urodziny Hitlera, ale o polskich nigdy. To jest szalone.