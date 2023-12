Niemiecki dziennik: "Próba cierpliwości dla polskich obywateli"

Autorka uważa, że ogromna nienawiść Kaczyńskiego i wielu zwolenników PiS do "wrogów wewnętrznych" ma swoje korzenie w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Jarosław Kaczyński obwinia bowiem prezydenta Rosji Władimira Putina za zamach na swojego brata i prezydenta, mimo że "ani on, ani komisja śledcza PiS nie byli w stanie przedstawić na to żadnych wiarygodnych dowodów".