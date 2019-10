Niemiecka prasa: Merkel nie ma nic do zaoferowania ani CDU, ani Niemcom

Komentatorzy analizują tarcia w CDU po katastrofalnych dla chadeków wyborach w Turyngii. Kluczową rolę odgrywa w nich Friedrich Merz.

"Suedwest Presse” z Ulm twierdzi, że "fatalny wynik wyborów w Turyngii stał się okazją dla Friedricha Merza, by wzniecić rewoltę przeciwko Angeli Merkel i tym samym oczywiście przeciwko szefowej partii Annegret Kramp-Karrenbauer. Szefowa CDU podjęła wyzwanie i chce, by na konwencie partii pod koniec listopada w Lipsku zapadła decyzja. CDU staje tym samym przed jedną z większych prób wytrzymałości w swojej historii, której wynik jest niepewny. Bowiem nie wiadomo, za kim koniec końców odpowiedzą się delegaci”.

"Sueddeutsche Zeitung” zaznacza, że "Friedrich Merz lubi dobitne słowa, jasne przesłania i konkretne czyny. Jeżeli jest on aż tak bardzo niezadowolony z kierownictwa swojej partii, to nie powinien wciąż tylko komentować jej działań, stojąc na uboczu, tylko na konwencie w listopadzie powinien sam stanąć na ringu. Od strony formalnej jest jeszcze możliwe, by na agendzie zjazdu umieścić wybór przewodniczącego partii. Lepiej, by decyzja ta zapadła w listopadzie, niż żeby erozja partii ciągnęła się jeszcze miesiącami”.

Dziennik "Nuernberger Nachrichten” przypomina że "Friedrich Merz nigdy jeszcze nie był przyjacielem Merkel – i vice versa. To, że teraz tak prze do przodu, może oznaczać tylko jedno: według niego nadszedł czas, by wcześniej skłonić kanclerz do odejścia i samemu zaoferować się jako lepsze rozwiązanie. Jego konkurentka Kramp-Karrenbauer, która pokonała go nieznacznie w wyścigu do funkcji szefa partii, teraz jest bardzo osłabiona, czyli czas jest jak najbardziej właściwy”.