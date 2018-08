Niemieccy klimatolodzy stworzyli mapę gradobić. Polska najbardziej zagrożona

Dwójka niemieckich badaczy z Instytutu Meteorologii i Badań Klimatu w Karlsruhe opublikowała analizę wieloletnich statystyk gradobić przetaczających się przez Europę. Polska znajduje się na pierwszym miejscu pod względem częstotliwości występowania nawałnic.

To właśnie u nas gradobicia występują najczęściej w Europie. - Największa liczba dni z opadami gradu, z kulkami powyżej 5 mm średnicy, występuje w Polsce. To 111 dni w roku - donoszą klimatolodzy Michael Kunz i Hainz Jurgen Punge. Dwa inne kraje narażone na częste gradobicia to Czechy (średnio 94 dni w roku) oraz Niemcy (90 dni w roku).