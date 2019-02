Niemcy: tir z Polski utknął pod wiaduktem. Kierowca jest ciężko ranny

W Salzgitter w Dolnej Saksonii kierowca tira zignorował znak drogowy, ograniczający wysokość aut, które mogą wjechać pod wiadukt. Ciężarówka zaklinowała się, jej kabina została poważnie uszkodzona. Siedzący za kierownicą Polak jest ciężko ranny.

W poniedziałek ok. godz. 6.50 przy wjeździe do fabryki Volkswagena w Salzgitter doszło do poważnego wypadku - informuje polsatnews.pl. Według niemieckiech policjantów kierowca tira najprawdopodobniej pomylił wjazd do fabryki. Niestety, zamiast zawrócić postanowił wjechać do fabryki korzystając z przejazdu pod wiaduktem. Zignorował jednak znak drogowy, który dopuszczał do ruchu w tym miejscu samochody o wysokości do 2,9 m.