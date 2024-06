Niemcy się zbroją. Podpisali rekordową umowę

Rekordowe zamówienie wskazuje, że Bundeswehra przygotowuje się do długiej wojny w Ukrainie i trwałej konfrontacji z Rosją. W zeszłym roku niemiecki MON zamówił w konsorcjum Diehl i Nammo tylko ok. 5 tys. pocisków do haubicy 2000. Już wtedy było jasne, że zapasy Bundeswehry znacznie się zmniejszyły w ostatnich dziesięcioleciach, ale "brakowało woli politycznej do złożenia wielkiego zamówienia, jak to składane obecnie" – pisze "Der Spiegel".