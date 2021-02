Niemcy. Rekordowy spadek sprzedaży piwa

Browary i hurtownie piwa sprzedały w ubiegłym roku 8,7 miliarda litrów piwa. To o 5,5 proc., czyli o 508,2 miliony litrów mniej niż w 2019 roku - podał w poniedziałek (1.02.2021) w Wiesbaden Federalny Urząd Statystyczny. Był to najniższy wynik od czasu nowelizacji w 1993 r. ustawy o podatku od piwa, która stanowi podstawę do sporządzania statystyk.

Skutki lockdownu

Piwowarom brakowało przede wszystkim festiwali i dużych imprez, które zostały odwołane w 2020 roku, aby zapobiec pandemii. Zamykanie pubów i restauracji na wiele miesięcy również doprowadziło do zmniejszenia konsumpcji piwa. Najbardziej skutki lockdownu były odczuwalne w kwietniu (minus 17,3 proc.) i maju (minus 13 proc.).Gwałtowny wzrost sprzedaży nastąpił po otwarciu lokali latem, by znów drastycznie spaść jesienią. Wiele hektolitrów piwa poszło na straty. Wielu producentów stoi w obliczu plajty, w niektórych przypadkach przychody zmalały nawet o 70 proc.

Wzrost eksportu

Spadek spożycia piwa to jednak trend, który trwa od lat. Według statystyk podatkowych za 2020 rok 82,6 proc. piwa trafiło do sprzedaży na rynku niemieckim, co stanowi spadek o 5,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Znacznie zmniejszył się również niemiecki eksport do UE (spadek o 13,1 proc.), natomiast w krajach spoza UE niemieckie browary odnotowały wzrost sprzedaży o 3,7 proc.