Niemcy o decyzji Dudy ws. ustawy o IPN. Ponure wnioski

Niemieccy komentatorzy różnią się w ocenie decyzji prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o IPN. Jedni widzą w niej szansę na wyjście z konfliktu z twarzą, inni ostrzegają przed negatywnymi skutkami nowych przepisów.

"Decyzją o podpisaniu ustawy i równoczesnym skierowaniu jej do Trybunału Konstutucyjnego polski prezydent Andrzej Duda stworzył Polsce i Izraelowi szansę na wyjście z twarzą z niepotrzebnego i prowadzonego w sposób emocjonalny sporu" - pisze Reinhard Veser w "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Kluczowym problemem jest, według Vesera, pytanie, czy oba kraje mają wolę zakończenia sporu. Jego zdaniem można mieć co do tego "poważne wątpliwości". Zarówno strona polska, jak i izraelska "wykorzystują pamięć o ofiarach narodowego socjalizmu do rozgrywek w polityce wewnętrznej" - konkluduje komentator "FAZ".