Niemcy. Molestowanie seksualne w przyzakonnym domu dziecka

"Jest to historia systematycznego, brutalnego niszczenia dzieciństwa w pogardzie dla ludzkiej godności. Historia, która jednoznacznie pokazuje, do czego zdolni byli kobiety i mężczyźni w Kościele katolickim i pewnie nadal są. I w jaki sposób wychodzą z tego bez szwanku" - pisze "Spiegel".

Bohater historii, który w artykule występuje pod fikcyjnym nazwiskiem Ben Koenig, trafił do domu dziecka prowadzonego przez siostry Zgromadzenia Najświętszego Zbawiciela (Siostry z Niederbronn) 21 marca 1963 roku. Miał wówczas pięć lat. "Do mojego odejścia we wrześniu 1972 roku zostałem wykorzystany seksualnie z tysiąc razy" - relacjonuje Koenig w rozmowie z tygodnikiem. Molestował go najczęściej ówczesny wikariusz generalny Rudolf Motzenbaeker, ale także odwiedzający zakon uczestnicy "seksimprez". Raz miał zostać zgwałcony przez trzech księży równocześnie. Jak opisuje, był upokarzany i bity, doznał ciężkich obrażeń. Przez to samo przechodziły inne dzieci.