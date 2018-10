Niemcy: Merkel nie pozwoli na eksport broni do Arabii Saudyjskiej

Niemcy: koniec eksportu broni do Arabii Saudyjskiej. Angela Merkel nie zamierza odpuścić

Według oficjalnego oświadczenia kanclerz Niemiec – Angelii Merkel – Niemcy nie będą eksportować broni do Arabii Saudyjskiej. Decyzja spowodowana jest faktem, że okoliczności śmierci krytycznego wobec Rijadu saudyjskiego dziennikarza – Dżamala Chaszodżdżkiego – nadal nie zostały ustalone. Wiadomo, że szefowa niemieckiego rządu po raz kolejny potępiła zabójstwo dziennikarza w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule. Zaznaczyła również, że wyjaśnienie okoliczności zabójstwa jest sprawą pilną, a winni powinni zostać niezwłocznie pociągnięci do odpowiedzialności.

Niemcy oburzeni śmiercią dziennikarza

W niedzielę Angela Merkel zapowiedziała, że eksport broni do Arabii Saudyjskiej jest niemożliwy w obecnych warunkach. Niemiecki rząd z całą surowością potępił zabójstwo Dżamla Chaszodżdżiego i zażądał od władz w Rijadzie wyjaśnienia sprawy. W opublikowanym w sobotę oświadczeniu szef dyplomacji Heiko Maas i kanclerz Angela Merkel napisali, że oczekują od Arabii Saudyjskiej szczerości w kwestii okoliczności śmierci dziennikarza. Przypominamy, że ponad dwa tygodnie od zaginięcia Dżamala Chaszodżdżiego, władze Saudyjskie ujawniły, iż został on zamordowany w konsulacie w Stambule. Według oficjalnej saudyjskiej agencji prasowej SPA dziennikarz zginął w bójce. Do starcia miało dojść w placówce, pomiędzy nim, a "większą liczbą osób”.