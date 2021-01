Niemcy. Lockdown przedłużony do Wielkanocy?

Kanclerz Niemiec Angela Merkel na spotkaniu swojej partii CDU poinformowała, że potrzeba jeszcze 8-10 tygodni ograniczeń. Lockdown może potrwać nawet do Wielkanocy.

Niemcy. Lockdown możliwy do Wielkanocy (Photo by Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images)

Źródło: Anadolu Agency via Getty Images , Fot: Anadolu Agency