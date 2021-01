Niemcy chcą mieć psa. Prawdziwy boom

Data miotu 12 marca 2021 - kiedy Bernadette Dierks-Meyer ogłasza na portalu Klubu Labradorów w Niemczech, że wkrótce znów będzie sprzedawać szczenięta, nie ma pojęcia, co ją czeka. - Prawdopodobnie przyjdzie około dziesięciu zapytań, jak zawsze - myśli hodowczyni, która pamięta daty urodzin swoich psów lepiej niż własnych dzieci. Tymczasem zostaje wręcz zbombardowana prośbami o zakup małych piesków - jeszcze zanim się urodziły.

W czasie pandemii Niemcy odkrywają swoją miłość do zwierząt. Szczególnie pożądane są koty i psy, ulubione zwierzęta mieszkańców Niemiec: jeszcze przed wybuchem pandemii co czwarte niemieckie gospodarstwo domowe miało kota, a co piąte psa. Teraz, w czasach ograniczeń kontaktów i wyjść, w obliczu samotności i dużej ilości wolnego czasu, zainteresowanie gwałtownie rośnie. Według Niemieckiego Związku Kynologicznego (VDH) w 2020 roku zakupiono o około 20 procent więcej psów niż w latach poprzednich.