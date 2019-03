Niedźwiedzie się przebudziły. "Mogą być niebezpieczne"

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że po zimowej drzemce bieszczadzkie niedźwiedzie zaczynają ruszać na żer. - Są głodne i mogą być niebezpieczne dla ludzi - podkreślają leśnicy.

Te w Bieszczadach groźniejsze od tatrzańskich

"Wśród bieszczadzkich niedźwiedzi, jak dotąd, nie występuje zjawisko zaniku instynktownego strachu i skłonności do przebywania w pobliżu ludzi" - informuje TVP Info. Zupełnie inaczej jest np. w przypadku niedźwiedzi tatrzańskich, które z czasem przyzwyczajają się do "towarzystwa" i widoku człowieka.

Przypomnijmy, że dorosłe osobniki niedźwiedzia brunatnego ważą ok. 300 kg, a największe okazy dochodzą nawet do 700 kg. Żyją do 50 lat i zaliczają się do zwierząt wszystkożernych. Należą do najbardziej niebezpiecznych drapieżników w Europie.