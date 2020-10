Niedziele handlowe październik 2020. Sklepy otwarte 4 października. To niedziela handlowa?

Niedziela handlowa w 2020 roku to dzień długo wyczekiwany. Z powodu ograniczenia handlu, okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia jest coraz mniej. Czy 4 października to niedziela handlowa? Które sklepy będą otwarte?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niedziele handlowe październik 2020. Sklepy otwarte 4 października (WP, Fot: Klaudia Zawistowska)