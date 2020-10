Niedziela handlowa. Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy chcą zmian

Niedziela handlowa. Polacy domagają się zmian

Z sondażu przeprowadzonego dla "Super Expressu" jasno wynika, że Polacy chcą zmian w przepisach dotyczących niedziel handlowych. Aż 40 proc. ankietowanych odpowiedziało, że chce, by sklepy otwarte były w każdą niedzielę. 4 proc. domaga się otwarcia sklepów w jedną niedzielę w miesiącu, 11 proc. chce, by sklepy były otwarte w dwie niedziele w miesiącu, a kolejne 4 proc. ankietowanych odpowiedziało, że chce, by można było robić zakupy w trzy niedziele w miesiącu.