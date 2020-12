Niedziela handlowa 6 grudnia. Jest decyzja, Andrzej Duda potwierdził

Tym samym zdecydował, że w niedzielę 6 grudnia wszystkie sklepy będą mogły być otwarte. To pozytywna odpowiedź na apele organizacji branżowych, zrzeszających sprzedawców i sieci handlowe. Handlowcy są poszkodowani z powodu wprowadzonych przez rząd restrykcji, które miały zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Co więcej, handlowa niedziela 6 grudnia pomoże rozłożyć ruch klientów, których w okresie przedświątecznym będzie więcej niż zwykle. Dwie kolejne niedziele - 13 i 20 grudnia będą handlowe.

Niedziele handlowa 6 grudnia budziła emocje

Nie brakowało głosów krytycznych. Politycy zwracali uwagę, że rządzący zajmują się sprawą zbyt późno. - Handel to nie jest wyspa oderwana od innych obszarów: od transportu, logistyki, producentów. To nie jest tak, że jeśli ludzie z soboty na niedzielę dowiedzą się, że 6 grudnia jest handlowym dniem, to będą mieć czas na podpisanie umów i dostarczenie towaru – mówił w Senacie Adam Szejnfeld z KO.