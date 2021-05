Niecodzienna akcja ratunkowa w USA. Kobieta pomogła jastrzębiowi

Cortnie Langley, ze względu na ciążę, spędza dużo czasu w domu. Dzięki temu mogła podjąć interwencję, kiedy do jej basenu wpadł młody jastrząb. Początkowo kobieta bała się pomóc drapieżnikowi, ale kiedy ten stracił siły i zaczął opadać pod taflę wody, przemogła strach. - Kiedy zobaczyłam jak znika pod powierzchnią, wiedziałam, że muszę mu pomóc. Na szczęście udało mi się go wyciągnąć na - relacjonowała w mediach.

Langley nagranie ze swojej akcji ratunkowej zamieściła w internecie. Okazuje się, że jastrząb po wyjęciu z wody, nie chciał opuścić swojej wybawicielki. Ptak chwycił się przedramienia kobiety i rozpostarł skrzydła, ale nie wykazywał ochoty na ponowne wzbicie się do lotu. Jastrząb został z Langley przez dwadzieścia minut, do czasu aż wyschły mu skrzydła i odzyskał siły, by móc odlecieć.

"To było najbardziej niesamowite doświadczenie w moim życiu. Ten jastrząb wpatrywał się we mnie i widziałam, że jest tak samo przerażony, jak ja. Na szczęście po 20 minutach odleciał i nikomu z nas nic się nie stało" - napisała Langley na Facebooku. "Jestem wdzięczna, że znalazłam się we właściwym miejscu i we właściwym czasie" - dodała.