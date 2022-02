"Niech Ordo Iuris uczy się od nas". Biedroń i Śmiszek zdradzili receptę udanego związku

Poseł Lewicy podkreśla, że w ich relacji nie zawsze było łatwo ze względu na dużą rozpiętość zawodową. Między 2008, a 2010 rokiem Śmiszek mieszkał w Belgii, a Biedroń coraz bardziej angażował się w aktywizm na rzecz osób LGBT w Polsce. Potem był czas jego prezydentury w Słupsku, gdzie pracował i mieszkał od 2014 do 2018 r., gdy Śmiszek mieszkał w Warszawie. Teraz z kolei Biedroń wyjechał do Brukseli, a Śmiszek aktywnie działa jako poseł. Jaki ma do tego stosunek?