Nie żyje Mirosław Soborak. To były wiceprezydent Częstochowy

15 sierpnia zmarł nagle Mirosław Soborak. To były wiceprezydent Częstochowy, który funkcję tę pełnił w latach 2010-2018. Był zastępcą prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka. Był odpowiedzialny m.in. za współpracę z przedsiębiorcami, środki europejskie, ochronę środowiska, mienie komunalne i inwestycje.

Mirosław Soborak to absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Był dyrektorem oddziału PKO BP w Dąbrowie Górniczej. Kierował również regionalnym oddziałem Kredyt Banku i był wiceprezesem TS Silesia. W 2010 roku został wiceprezydentem Częstochowy i stanowisko to pełnił do 2018 roku.