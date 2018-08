Nie żyje Mariusz Hermansdorfer. Miał 78 lat

Mariusz Hermansdorfer był historykiem, krytykiem sztuki i długoletnim dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zmarł w wieku 78 lat.

"Kiedy wybierałem zawód muzealnika i krytyka sztuki, nie istniał rynek sztuki. Artyści malowali wówczas do pracowni i na wystawy. Chętnie dawali swoje prace, bo woleli, żeby szły do ludzi, niż stały odwrócone do ściany w magazynach. Artysta wtedy z przyjemnością dawał to, co dzisiaj sprzedaje za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Nie było tak wielu kolekcjonerów jak teraz" - to fragment rozmowy Hermansdorfera opublikowanej w styczniu w Plusie Minusie.