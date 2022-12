Nie żyje łączniczka z Powstania Warszawskiego Gryzelda Studzińska ps. Zela

- Zrobiliśmy to dla naszej niepodległej Polski i oby ona jak najdłużej trwała. Żebyście nigdy nie przeżywali tego, co my - wojnę, okupację i obóz niemiecki. Wróciliśmy do wolnego kraju i oby ten wolny kraj jak najdłużej istniał - podkreśliła w rozmowie z Radiem Łódź po odebraniu w listopadzie bieżącego roku Orderu Niepodległości.