Nie żyje Kris Kristofferson. Miał 88 lat

Kris Kristofferson był ikoną muzyki folk i country, a także popularnym aktorem. Wśród jego niezapomnianych utworów znajdują się takie piosenki jak "Help Me Make It Through the Night", która zdobyła nagrodę Grammy, "For the Good Times" oraz "Sunday Mornin' Comin' Down". Jest również autorem największego hitu Janis Joplin - "Me and Bobby McGee".