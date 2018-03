Kardynał Karl Lehmann zmarł w niedzielę rano w swoim domu w Moguncji.

Jan Paweł II mianował go w 1982 na tron biskupi. W 1986 r. papież powołał go do rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary. Lehmann był zdecydowanym zwolennikiem bliskiej współpracy z innymi wyznaniami chrześcijańskim.