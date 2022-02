Nie żyje Alicja Czarnecka ps. "Luśka" - uczestniczka Powstania Warszawskiego

"Powstanie zaczęło się na Żoliborzu o wpół do drugiej. Z koleżankami siedziałyśmy na podwórku, gdy usłyszałyśmy strzały. Pochodziły z ulicy Suzina, gdzie wydawano broń powstańcom. Ktoś zadenuncjował, przyjechały czołgi niemieckie, samochody. Uciekałyśmy szybko do swoich domów. Tymczasem przez płot drewniany, który jeszcze wtedy był na Cieszkowskiego, wjechał olbrzymi czołg, który we wszystkich walił karabinem maszynowym" - wspominała na łamach portalu Muzeum Powstania Warszawskiego.