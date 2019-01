Nie widać końca paraliżu rządu USA. Coraz więcej ludzi ma kłopoty

Muzułmańscy wolontariusze sprzątają Amerykę. Coraz mniej funkcjonariuszy straży granicznej chce pracować za darmo. Cierpi nawet bezpieczeństwo lotów. Rząd federalny nie działa. Wielka polityka przekłada się na codzienne trudności i nic nie zapowiada końca paraliżu.

Zamknięciem kas biletowych powoduje, że do budżetów parków nie wpływa 400 tys. dolarów dziennie. To potężny cios dla instytucji, którym już teraz brakuje prawie 12 mld. dolarów na projekty mające na celu utrzymanie podstawowej infrastruktury.

Nie działa wiele muzeów, ale zanim turysta w ogóle dotrze do zamkniętych drzwi z karteczką uprzejmie informująca o zamknięciu do odwołania, to najpierw musi dostać się do USA. Z każdym upływającym dniem to też będzie coraz trudniejsze.