Nie ustawiaj się w kolejce po kwiaty w ostatniej chwili. Już teraz znajdź prezent na Dzień Kobiet

Co więcej, gdyby okazało się, że sklep, z którym porównuje się cenowo Allegro, miał dany produkt w niższej cenie, to każdy, kto w ciągu 72 godz. od zakupu powiadomi o tym platformę, otrzyma zwrot różnicy w cenie w postaci kuponu do wykorzystania. Maksymalna kwota takiego zwrotu to 200 zł.