Nie ma pieniędzy na wybory samorządowe. PKW alarmuje

142 milionów złotych - tyle brakuje pieniędzy na przeprowadzenie tegorocznych wyborów samorządowych. Nie ma również funduszy na przeprowadzenie referendum w sprawie konstytucji, co było zapowiadane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jednak jak wynika z szacunków przeprowadzonych przez Państwową Komisję Wyborczą, koszt samych tylko wyborów samorządowych wyniesie 600 mln zł. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze M.in na druk kart do głosowania, wyposażenie lokali wyborczych, sporządzenie spisu wyborców, druk obwieszczeń wyborczych oraz obsługę informatyczną.

Następuje to w obecności członków każdej z komisji - przekazywany jest spis wyborców, urna wyborcza wraz ze znajdującymi się w niej kartami do głosowania, egzemplarze protokołu głosowania w obwodzie, niewykorzystane karty do głosowania, otrzymane w trakcie głosowania zaświadczenia o prawie do głosowania (w przypadku innych wyborów niż samorządowe) oraz pieczęć komisji.