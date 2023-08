Nie będzie wyższych rachunków za prąd. Rząd zwiększa obowiązujące limity

Obecnie Polacy płacą ok. 41 gr netto za kilowatogodzinę (ok. 10 eurocentów). To jedna z najniższych cen w Europie, unijna średnia wynosi 25 eurocentów. Taniej niż w Polsce jest m.in. w Serbii – 7 eurocentów, na Węgrzech i w Albanii – 8 eurocentów, a drożej w Czechach – 36 eurocentów, Grecji – 39 eurocentów i Irlandii – 40 eurocentów za kWh.