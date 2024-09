Wrocławia nie zaleje? Wiceminister wskazuje, czego można się obawiać

- Nie przewidujemy, żeby na terenie Wrocławia wystąpiła na tyle wysoka woda, że trzeba będzie ewakuować część mieszkańców. To miasto nie jest w bezpośrednim obszarze zagrożenia. Natomiast najbardziej newralgiczne miejsca to te, gdzie ludzie mieszkają powyżej tych zbiorników retencyjnych. Tam może być sytuacja bardziej niebezpieczna. Zbiorniki będą zbierały tę wodę, która będzie spływała z tych rzek - mówił wiceszef MSWiA. - We Wrocławiu na pewno nie wystąpi taki kataklizm jak w 1997 roku - podkreślił.