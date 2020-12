NFZ wydłuża termin na zgłoszenie się personelu medycznego do szczepień

Ponad 300 tys. szczepień co tydzień w blisko 1,5 tys. punktów - tak na tę chwilę wyglądają możliwości sieci placówek, które zgłosiły się do Narodowego Funduszu Zdrowia. Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski, właśnie tyle miejsc (przychodni, szpitali oraz lekarzy prowadzących prywatną praktykę) chce szczepić Polaków na koronawirusa.

NFZ wydłużył też termin przyjmowania zgłoszeń personelu medycznego i niemedycznego do szczepień przeciw COVID-19. Chodzi o szpitale węzłowe, niewęzłowe, uzdrowiska oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze. "W tych ostatnich do szczepienia mogą zgłaszać się też pacjenci" - napisał w komunikacie na swojej NFZ. Termin został wydłużony do 28 grudnia.