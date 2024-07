NFZ planuje zmiany w rehabilitacji. Eksperci: To prywatyzacja. Uderza w najciężej chorych

W największym uproszczeniu: fizjoterapię dzielimy na ambulatoryjną i domową. Oznacza to, że pacjent albo przychodzi na zabiegi do ośrodka, albo fizjoterapeuta przyjeżdża do pacjenta do domu. Zasada - cięższe przypadki to te z fizjoterapii domowej. Najczęściej dotyczą osób, które nie są w stanie o własnych siłach przyjść do placówki.