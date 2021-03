"Newsroom" WP. Gośćmi: dr Marek Posobkieiwcz i Krzysztof Skiba

Jednym z tematów, który od poniedziałku wieczorem budzi wiele emocji, to słowa doradcy premiera prof. Andrzeja Horbana, który na antenie Polsat News powiedział, że w rządzie trwają "poważne rozmowy" nad wprowadzeniem twardego lockdownu, jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie ulegnie poprawie.

- Jeśli utrzyma się tendencja wzrostowa, to będzie ich więcej niż w zeszłym tygodniu. Jeśli przekroczymy 30 tysięcy (dziennie - red.), to pora zacząć się bać, więc trzeba zrobić wszystko, by tej liczby nie przekraczać - zaznaczył doradca premiera ds. epidemii.