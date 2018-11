Netflix za darmo przez 6 miesięcy dla klientów sieci Play

Netflix – jedna z najpopularniejszych platform multimedialnych (filmy i seriale) w Polsce rozpoczyna współpracę z operatorem sieci Play. Część klientów otrzyma pół roku darmowego dostępu do usługi. Podpowiadamy jak skorzystać z oferty.

Netflix za darmo przez 6 miesięcy. Kogo obejmie promocja w sieci Play?

Jak informuje firma Play, promocja Netflix’a dołączana jest do czterech różnych pakietów "z urządzeniem" (od 45 do 80 zł miesięcznie) oraz trzech pakietów "bez urządzenia" (od 40 do 60 zł). Dostęp do Netflixa otrzymają też użytkownicy, którzy wybiorą ofertę głosową, jeśli dobiorą pakiet 20 GB za 20 zł.