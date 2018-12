Neonaziści w niemieckiej policji? Jest śledztwo

Frankfurtem nad Menem wstrząsnął skandal. Funkcjonariusze policji głosili skrajnie prawicowe poglądy. Ofiarą gróźb padła adwokatka jednej z ofiar neonazistowskiej bojówki NSU.

Pięciu policjantów rozpowszechniało w Internecie zdjęcia z podobizną Hitlera i swastykami. Obraźliwie mieli oni wypowiadać się o osobach z niesprawnościami oraz o obcokrajowcach. Do sprawy włączyła się już prokuratura frankfurcka i wyciągnięto pierwsze konsekwencje. Czterech funkcjonariuszy i jedna funkcjonariuszka zostali zawieszeni w czynnościach. Przeciwko piątce policjantów trwa dochodzenie pod zarzutem podżegania do nienawiści.

43-letni Omid Nouripour mieszka we Frankfurcie. Jest posłem z ramienia Zielonych do Bundestagu. W jego opinii ocena tego przypadku jest tańcem na linie, gdyż z jednej strony nie może dojść do dyskredytacji wszystkich policjantów i policjantek, którzy wykonują bardzo ciężką i niejednokrotnie frustrującą pracę. Z drugiej strony policja jest organem, który ma wyłączne prawo do użycia siły i właśnie dlatego musi być odporna na skrajne ideologie.