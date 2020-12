Negocjacje ws. budżetu. Paweł Jabłoński zabrał głos

- Stanowisko Polski jest proeuropejskie, co wybrzmiało we wtorkowych publikacjach premiera - powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Powiedział też, że polska strona "chce, żeby porozumienie w sprawie budżetu UE było sformułowane tak, by najbliższy szczyt zakończył się sukcesem".

- Cały czas trwają rozmowy - odbywały się wczoraj, odbywają się dzisiaj i będą odbywać się do samego szczytu. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, które będzie gwarantowało Polsce i innym krajom członkowskim wszystkie prawa, jakie wynikają z traktatów. Tu nie może być zgody na cokolwiek innego - powiedział Jabłoński.

- Jednocześnie chcemy, żeby to porozumienie zostało sformułowane w taki sposób, żeby szczyt zakończył się sukcesem - a sukces będzie wtedy, jeżeli będziemy mieć porozumienie 27 krajów, które zagwarantuje, że prawa Polski nie zostaną naruszone. Myślę, że to jest możliwe, choć oczywiście zależy to od tego, czy inne kraje UE będą gotowe zaakceptować takie porozumienie - dodał wiceszef MSZ.