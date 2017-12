Naukowiec z żoną znęcali się nad dziećmi. Urządzili im prawdziwe piekło

Horror w Łodzi. Ojciec i macocha znęcali się nad dwójką dzieci: pięciolatką i ośmiolatką. Dziewczynki były bite i zastraszane. Na szczęście, oprawcy trafili już do aresztu.

Artur K. to cieszący się do tej pory bardzo dobrą opinią pracownik naukowy na kilku łódzkich uczelniach. Wraz z nowo poślubioną żoną wychowywał dwie córeczki (jego pierwsza żona zmarła w 2014 roku). Nikt nie podejrzewał go o to, że w domu zamienia się w kata i urządza piekło własnym dzieciom - informuje se.pl.