Nauczka do końca życia. Zapalił papierosa i doszło do wybuchu

To mogło skończyć się wielką tragedią. Na jednym z parkingów w Niemczech doszło do silnej eksplozji. Okazało się, że 59-latek po wyczyszczeniu wnętrza swojego samochodu zapalił papierosa i wtedy doszło do wybuchu. Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu i uratowały życie mężczyzny.