Nasza przyszłość jest cyfrowa!

Rozwój kompetencji cyfrowych to w dzisiejszym dynamicznym i pełnym nowych technologii świecie wręcz podstawa. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, z Programu Polska Cyfrowa, gminy oraz miasta na prawach powiatu mogą liczyć na wsparcie w budowaniu kreatywnych przestrzeni do edukacji. Dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe, zdobędą w nich umiejętności, które mogą im otworzyć drzwi do kariery zawodowej. Miejsca te pozwolą im nie tylko realizować innowacyjne pomysły, ale także nawiązywać relacje i wspólnie budować lepszą przyszłość.