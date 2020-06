NASA potrzebuje kosmicznych toalet. Zapłaci za nie niezłą cenę

NASA dużo zapłaci za projekt kosmicznej toalety

Po pierwsze - ma to być toaleta kosmiczna nie tylko dla mężczyzn, ale i dla kobiet. W następnej misji na Księżyc wśród astronautów będzie jedna kobieta.

Po drugie, jak przekazał portal complex.com, księżycowa toaleta będzie musiała działać zarówno w mikrograwitacji w przestrzeni kosmicznej, jak i na Księżycu, gdzie grawitacja stanowi zaledwie jedną szóstą tego, co odczuwamy na Ziemi.

Po czwarte - "Punkty premiowe będą przyznawane za projekty, które mogą wychwytywać wymioty bez konieczności wkładania głowy do toalety przez członka załogi” - cytuje wytyczne NASA telewizja CNN.

Po piąte - kosmiczna toaleta powinna funkcjonować bez problemu przez 14 dni i być łatwa do czyszczenia. NASA chce, by jej "zawartość" szybko można było albo usunąć na zewnątrz pojazdu, albo zebrać i przechować do powrotu.