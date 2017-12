Narkotykowy diler zamiast do taksówki wsiadł do radiowozu

Narkotykowy diler z Kopenhagi pomylił się i zamiast taksówki zatrzymał policyjny radiowóz. Mężczyzna miał przy sobie spory zapas jointów, dlatego policjanci nie wahali się i zatrzymali go.



- W nocy chcący szybko wrócić do domu wracający do domu sprzedawca haszyszu z Christianii złapał taksówkę. Był zaskoczony, gdy zdał sobie sprawę, że wsiadł do radiowozu - napisała na Twitterze kopenhaska policja.