Napięcia w Konfederacji. Przypomnieli wypowiedź o aborcji

Wypowiedź ta stała się problemem po objęciu przez Płaczka stanowiska przewodniczącego klubu Konfederacji. Weronika Czerniawska, działaczka sympatyzująca z Grzegorzem Braunem, stwierdziła w nagraniu opublikowanym w sieci: - Większość z was pewnie powie: ale mówił to, zanim został posłem i zanim wstąpił do Konfederacji. Ale jakie to ma znaczenie? Może po prostu wtedy mówił to, co uważa, a nie to, co narzuca mu partia i jego wyborcy - powiedziała, oznajmiając: - Takim jak pan, panie Płaczek, to się nawet ręki nie podaje.