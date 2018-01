Napadł na studenta z Arabii Saudyjskiej. 33-latek w areszcie

Mężczyzna przyznał się do napaści na obcokrajowca, który studiuje na jednej z łódzkich uczelni. Jak podaje policja, napastnik był świadomy tego, że atakuje cudzoziemca.

Pokrzywdzonym jest obywatel Arabii Saudyjskiej, który studiuje na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Do napaści doszło 8 stycznia na terenie jednej z łódzkich galerii handlowych. Gdy obcokrajowiec wchodził do centrum usłyszał, że idący za nim mężczyzna przeklina. Odwrócił się i zapytał po angielsku, czy ten mówi do niego. W tym momencie został uderzony został w twarz i upadł na ziemię.