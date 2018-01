Nanga Parbat: to koniec. Akcja ratunkowa jest niemożliwa

Akcja ratunkowa Tomasza Mackiewicza jest niemożliwa - informuje Ludovic Giambiasi, partner Elizabeth Ravol. Jego doniesienia potwierdza rzecznik prasowy polskiej wyprawy na K2 Michał Leksiński.

To koniec bitwy z Nangą Parbat. - Warunki pogodowe uniemożliwiają dalszą akcję. Ambasada organizuje śmigłowiec, który zabierze Ravol oraz himalaistów do Skardu - pisze Leksiński. I potwierdza informacje, która kilkadziesiąt minut wcześniej (tuż przed północą) za pośrednictwem Facebooka przekazał Giambiasi.

Decyzja zespołu ratunkowego: Urubko i Bielecki schodzą razem z Ravol. W niedzielę rano około godziny 10:00, jeśli pogoda na to pozwoli, cała piątka zostanie przetransportowana do Skardu helikopterem zorganizowanym przez polską ambasadę - czytamy. - Ratowanie Tomasza jest niemożliwe. Pogoda i wysokość naraziłyby życie ratowników na ekstremalne niebezpieczeństwo. To trudna, bolesna decyzja. Jesteśmy bardzo smutni. Nasze myśli wędrują w kierunku przyjaciół i rodziny Tomasza. Płaczemy.