Najwyższy stopień alertów. Dwa powiaty kluczowe

Niebezpieczna pogoda w całym kraju

IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obowiązują od godz. 11 do końca dnia w pozostałej części kraju. Na terenach objętych tym ostrzeżeniem prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu, od 15 mm do 35 mm na metr kwadratowy, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwe są również opady gradu.